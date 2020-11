finalizzato a realizzare una collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare l'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali

Avellino – Giovedì 26 Novembre p.v., alle ore 11.00, presso la Prefettura di Avellino verrà sottoscritto tra il Prefetto Paola Spena e il Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai l’atto di rinnovo del “Protocollo d’intesa per la prevenzione degli episodi di microcriminalità nelle rivendite di generi di monopoli della provincia di Avellino”, finalizzato a realizzare una collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze, per migliorare l’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali in danno di rivenditori di generi di monopolio, nonché ad implementare la sicurezza degli stessi con l’impiego di strumenti di videosorveglianza.