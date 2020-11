Avellino, le scuole per l’infanzia restano chiuse

Il sindaco Festa: Inopportuno aprire per le sole classi elementari

Avellino- Gli istituti scolastici per l’infanzia resteranno chiusi anche nel capoluogo irpino. Ad annunciarlo è il Sindaco Gianluca Festa a mezzo Facebook: “Ho tenuto un incontro coi dirigenti scolastici- ha detto Festa- ed abbiamo ritenuto opportuno prorogare la sospensione della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia e per le prime classi delle scuole primarie”.

Tali istituti resteranno dunque chiusi da domani, mercoledì 25 novembre, fino a sabato 28 novembre.

Avellino è il terzo capoluogo di provincia in Campania, dopo Salerno e Caserta, a prorogare lo stop all’attività didattica in presenza dopo che con ordinanza regionale il governatore De Luca aveva disposto il via libera e rimesso la decisione in capo ai sindaci.