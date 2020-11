Lo scontro con Caputano fissato a data da destinarsi



Firenze – La Lega Pro, preso atto della richiesta dell’Avellino Calcio, ha disposto il rinvio della gara Potenza-Avellino, prevista da calendario per lunedì 23 alle ore 20:30 con diretta su Rai Sport.

I lupi, quindi, dopo i forzosi rinvii casalinghi contro Monopoli e Bisceglie, a causa dei focolai covid nelle squadre avversarie, hanno avanzato istanza di rinvio per un focolaio presente proprio nella squadra irpina. In meno di una settimana bene 3 match rinviati per l’Avellino che si troverà , ora, costretto a recuperare ben 3 gare in un calendario già fitto di impegni. In aumento i positivi in generale in tutta la categoria, ma il Presidente Ghirelli, al momento, è fermo sulle sue posizioni e va avanti con l’intenzione di far proseguire i campionati. Se il focolaio dovesse rientrare e Braglia dovesse, si spera, ritornare ad avere almeno 13 calciatori a disposizione, il prossimo incontro per i Lupi è fissato per domenica 29 al Partenio-Lombrardi contro il Catania.

Per visualizzare il comunicato clicca qui