La Camera di Commercio di Avellino ha aderito al progetto per favorire lo sviluppo delle competenze digitali delle imprese irpine

Avellino – Formare gratuitamente almeno 30mila persone, tra imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti, sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti sempre più essenziali per superare la seconda ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende italiane.

È l’obiettivo di Eccellenze in Digitale 2020-2021, la nuova edizione del progetto di Unioncamere supportato da Google, la cui mission è aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori. Grazie al finanziamento di un milione di euro da parte di Google.org, la nuova edizione del progetto prende il via con la formazione a distanza a cura dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio locali.

La Camera di Commercio di Avellino ha aderito al progetto per favorire lo sviluppo delle competenze digitali delle imprese irpine. Verranno organizzati diversi webinar di formazione con inizio la prossima settimana e per tutto il 2021, gratuiti e rivolti a tutto il personale, di supporto alle aziende per trovare e gestire clienti lontani e vicini, migliorare le propria presenza online comunicando la qualità di prodotto e servizio e il rispetto dei protocolli, gestire le attività da remoto e destreggiarsi nella gestione di strumenti digitali.

Da anni, Unioncamere e le Camere di commercio investono nello sviluppo di competenze che consentano alle micro, piccole e medie imprese di rimanere aggiornate e per questo già dal 2013 con “Distretti sul web” hanno avviato la partnership con Google per la sensibilizzazione, istruzione e potenziamento della presenza online delle imprese. La crisi causata dal Covid-19 ha ulteriormente evidenziato l’importanza delle competenze digitali come una risorsa indispensabile per restare in contatto con i propri utenti e colleghi e per portare avanti la propria attività e il proprio lavoro.

Il progetto fa parte di “Italia in Digitale”, il programma di investimenti e attività di Google in risposta al Covid ed è realizzato dal Punto Impresa Digitale, che supporta le aziende del territorio nel processo di innovazione.

L’Ente camerale in sinergia con la Camera di Benevento dà avvio alle attività con un webinar di formazione che si terrà martedì 24 novembre dalle ore 10, dal titolo ”Costruisci la tua presenza on line!”. L’accesso è aperto a tutte le imprese irpine tramite iscrizione on line dal sito dell’ente camerale www.av.camcom.it. Il webinar si terrà tramite piattaforma Zoom e tratterà i seguenti temi: lo scenario del web e i suoi numeri, l’importanza della presenza online, gli strumenti per creare da zero il proprio sito web; focus su Google my business.

Potranno prendere parte alle attività del progetto tutti i lavoratori: dall’amministratore a chi si occupa di comunicazione fino ad arrivare ai dipendenti interessati agli strumenti web ed a tirocinanti e collaboratori.

Per ulteriori informazioni contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Avellino www.av.camcom.it/pid email pid@av.camcom.it