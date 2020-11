Incontro in videoconferenza con il prefetto vicario dott.sa Fico

Questa mattina a seguito di nostra richiesta, si è tenuta una videoconferenza con la Prefettura di Avellino tra alcuni ns. rappresentanti ed il Prefetto Vicario dott.ssa Fico.

Durante l’incontro sono stati affrontati i problemi attuali dovuti alla pandemia che stanno mettendo in ginocchio le attività produttive della provincia di Avellino. Infatti, dando seguito a quanto emerso durante la manifestazione del 31 ottobre u.s. sono state elencate una serie di proposte che poi saranno specificamente affrontate in un ulteriore incontro operativo.

Tra le proposte che sono state illustrate ci si è soffermati in particolare sulle seguenti: