Con nuova ordinanza n. 88 firmata nella tarda serata di ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stata disposta la proroga della zona rossa del Comune di Orta di Atella (CE) e del centro urbano del Comune di Marcianise (CE) fino al 7 novembre 2020.

Prorogate, dunque, le misure, già disposte con ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020 e relativi chiarimenti: divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona.

Lo stesso provvedimento conferma inoltre che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono invece chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati.

È fatto certamente divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – non sospese ma è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.