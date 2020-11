Le parole di Vincenzo Ciampi, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Vincenzo Ciampi, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle:

“Noi dei Cinque Stelle siamo pronti alla massima collaborazione istituzionale a livello locale e regionale, con spirito di responsabilità, ma non possiamo esimerci dal sottolineare come la risposta dal servizio sanitario sia stata abbastanza inadeguata all’esponenziale crescita del contagio (la Regione Campania è gravata dalle maggiori criticità in Italia: incremento dei contagi e saturazione dei posti letto Covid 19).

Non si è proceduto ad una ricognizione degli spazi utili (spazi pubblici e non di privati) per accogliere i paucisintomatici o coloro che sono in quarantena. Ma anche per dializzati e pazienti oncologici servono immediate risposte: non si può fermare l’assistenza ordinaria.

Su questo abbiamo chiesto un tavolo in Regione in rapporto con l’unità di crisi, e anche sul territorio siamo pronti a fornire ogni forma di collaborazione.”