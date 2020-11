Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino

Solofra – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 18’30 di ieri 2 novembre, sono intervenuti a Solofra in via Bussola per un incendio che ha interessato un’azienda del posto, per la lavorazione delle pelli.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha prontamente inviato due squadre supportate da altrettante autobotti, le quali hanno spento le fiamme localizzate al piano terra della struttura, evitando che si propagassero al resto degli ambienti.

Per fortuna l’incendio si è verificato in un periodo dove non vi era presenza di operai, e quindi non si sono registrate persone coinvolte.