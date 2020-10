Sul posto i Vigili del Fuoco

Sirignano - Nella tarda serata di ieri 30 ottobre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Sirignano in via Calcara, nei pressi del cimitero, per un incendio che ha interessato uno escavatore di una ditta del posto.

Le fiamme sono state prontamente spente mettendo anche in sicurezza l’area.