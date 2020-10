Stoccata di De Luca al governo. Chiusi anche gli istituti scolastici per l'infanzia

Si è conclusa poco fa la consueta conferenza stampa a mezzo Facebook del Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

Il governatore ha in apertura lamentato il generale contegno di alcuni organi politici e d’informazione, ritenuto “demagogico e polemico”. “Quando si è di fronte alle tragedie- dice De Luca- emerge il peggio ed il meglio di un paese. Mentre c’è chi lavora al limite delle proprie forze fisiche, gli sciacalli approfittano per fare demagogia”.

Proseguendo, De Luca si è soffermato sull’operato del governo: “Bisogna sostenere l’operato del governo, ma bisogna anche parlare degli errori che ha commesso. C’è stato un fortissimo ritardo nelle decisioni ed una grave leggerezza nella valutazione dell’emergenza. In questa indecisione i contagi si accumulano e mettono in ginocchio il nostro sistema sanitario. Le misure socio-economiche devono essere prese in relazione almeno ad un periodo semestrale, è ridicolo pensare a meccanismi di aiuto su base mensile.”

Il governatore, dopo aver difeso l’operato dell’amministrazione regionale, ha poi posto l’attenzione sulle misure che dovranno essere prese da qui in avanti: “E’ assurdo di fronte alla situazione attuale ritenere che provvedimenti localizzati possano avere la giusta efficacia, è necessaria una previsione di carattere nazionale. Abbiamo deciso di chiudere anche le scuole dell’infanzia perchè in base ai dati che abbiamo i bambini nella fascia d’età 0-5 anni risultano essere i maggiori vettori di contagio all’interno dell’ambito familiare. Ad oggi abbiamo oltre 160 ricoveri in terapia intensiva e non siamo all’apice del contagio, è lecito attendersi un peggioramento con l’inverno alle porte.”

Il governatore ha poi speso poi parole di encomio per i cittadini di Ariano Irpino: “I cittadini di Ariano Irpino hanno dato grande prova di responsabilità e civiltà sottoponendosi al controllo sanitario, a differenza di Arzano dove spesso la zona rossa è stata elusa. Spesso per carenza di personale è impossibile fare tutti i controlli opportuni , pertanto il consiglio di restare in casa deve essere recepito dai cittadini anche senza il timore della sanzione”.

Riguardo alle manifestazioni di dissenso degli scorsi giorni, De Luca ha ricordato l’impegno della regione per gli interventi effettuati negli scorsi mesi: “Avremo rispetto per la sofferenza dei cittadini, ma non tolleriamo sciacallaggi e sceneggiate. Ascolteremo tutte le categorie, faremo quanto in nostro potere per aiutare chi è in difficoltà, ma in un clima di reciproco rispetto. Molti di quelli che hanno manifestato sono coloro che hanno ricevuto aiuti economici consistenti da parte della regione”.