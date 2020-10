la salute non è una merce da comprare al mercato. una dichiarazione del presidente delle Acli irpine, Alfredo Cucciniello

Già da settimane in molte ASL della Campania, i cittadini, per sottoporsi ad analisi o Tac, devono sborsare una somma non indifferente

Avellino – La salute dei cittadini, forse purtroppo solo grazie al Covid, sembra finalmente essere tornata al centro dell’interesse della politica e delle istituzioni. Con la pandemia che condiziona questi nostri giorni sembrano essere scomparse dai radar tutte le altre patologie, e non dovrebbe essere così, dato che è in continuo aumento la mortalità a causa di tumori e infarti. Oltre le politiche del passato, non ci sembra estranea a questo trend la chiusura di tanti ospedali e di tanti presìdi della medicina territoriale alle visite preventive ed al monitoraggio delle malattie. L’anticipazione diagnostica, necessaria per ottenere maggiori possibilità di guarigione, è stata completamente abbandonata. A peggiorare tale situazione si è ora aggiunta la sospensione, fino a fine anno, di tutta l’attività dei laboratori e della radiologia privata convenzionata, perché, come da anni accade, è orami esaurito il budget messo a disposizione dalla Regione e ai cittadini non resta che rivolgersi alle strutture private.

Già da settimane in molte ASL della Campania, i cittadini, per sottoporsi ad analisi o Tac, devono sborsare una somma non indifferente, che incide non poco sul bilancio delle famiglie più bisognose. Tra pochi giorni il blocco, che è già presente per le Province di Napoli, Caserta e Salerno, riguarderà anche Avellino e Benevento. Alle Acli irpine appare non solo strano ma anche colpevole che tale disagio vissuto dai cittadini venga sottovalutato o passi inosservato dai politici e finanche dagli organi di informazione.

In un momento di accentuata crisi economica sembra illogico penalizzare ulteriormente i cittadini, bloccando l’intera rete assistenziale convenzionata. Tra l’altro, tale situazione andrà ad ingolfare ulteriormente i servizi ospedalieri già saturi per l’emergenza Covid.

Le Acli di Avellino chiedono pertanto al Presidente De Luca di adoperarsi per ripristinare l’attività delle strutture accreditate e di scongiurare la chiusura di quelle poche ancora aperte. In questo periodo, già di forte stress per le famiglie, la sospensione della gratuità delle prestazioni appare come un vero e proprio attentato al fondamentale diritto alla salute dei cittadini. Se non si attua una inversione di tendenza, il risultato, purtroppo scontato, sarà che i cittadini si ammaleranno sempre di più, limitati nelle cure e nella prevenzione.