L'ordinanza n. 85 conferma didattica a distanza totale, divieto di spostamenti interprovinciali, stop all’asporto e coprifuoco alle 23.00

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al fine di adeguare le disposizioni nazionali con quelle regionali, ha firmato l’ordinanza n. 85 che sostanzialmente conferma alcune fondamentali misure già vigenti.

Più specificamente, è confermata la didattica a distanza in via totale. difatti, all’infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università.

Confermato inoltre il divieto di mobilità interprovinciale, ferma la forte raccomandazione, contenuta nel DPCM del 24 ottobre, a non allontanarsi dal territorio comunale se non strettamente necessario.

Per quanto concerne le attività di ristorazione, ferma la chiusura alle ore 18.00, è fatto divieto di asporto (salvo che gli esercizi con consegna all’utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto); consentita invece la consegna a domicilio, con partenza dell’ultima consegna alle 23.00 e rinvio, per il resto, alle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020.

Il provvedimento regionale conferma altresì l’obbligo di rientro a casa entro le ore 23.00 e, con riferimento all’attività di jogging, conferma la fascia oraria nelle ore 6.00-8.30.

Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 ottobre, data nella quale l’Unità di Crisi effettuerà nuove valutazioni, sulla base dell’andamento epidemiologico che sarà stato registrato nel contesto regionale e locale. È stato dato mandato all’Unita di Crisi di valutare, insieme all’Anci, entro il 28 ottobre prossimo, le determinazioni eventualmente necessarie in vista della commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre).

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.