Stop a tutte le attività di ristorazione a partire dalle 18, didattica a distanza aumentata al 75% degli studenti.

Si è tenuta questa mattina, attorno alle 13, una nuova conferenza stampa indetta dal Presidente del Consiglio finalizzata ad illustrare le nuove restrizioni contenute nel DPCM firmato proprio dal Premier Conte durante la notte.

“Bisogna difendere il nostro sistema sanitario e preservare l’economia- dice Conte- di qui la necessità di introdurre nuove misure, più restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti”.

Le disposizioni entreranno in vigore allo scoccare della mezzanotte di oggi, 25 Ottobre e resteranno valide, salvo proroghe, sino al prossimo 24 Novembre.

Di seguito i punti principali del Decreto.

- Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle 5 del mattino fino alle 18 del pomeriggio. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 “è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

- Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%. La ripartizione ed organizzazione della d.a.d. è rimessa ai Presidi;

- È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori privati;

- E’ disposta la cessazione delle attività a cinema, teatri, casinò e sale scommesse. Disposta chiusura di palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sospese anche le feste relative alla celebrazione di funzioni religiose;

- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

- E’ fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

- Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spetto autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista;