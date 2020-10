A seguito di controlli da parte dei militari del Nipaaf e della Stazione Carabinieri Forestale in agro della Valle dell’Irno

Avellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare, in data 21 ottobre 2020, i militari del Nipaaf di Avellino, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Lioni, in seguito a controlli in agro della Valle dell’Irno, hanno denunciato in stato di libertà 3 persone, in qualità di proprietario dell’ area e di titolari della ditta esecutrice dei lavori, resesi responsabili di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui è stato operato il sequestro per un totale di circa 400 metri cubi e di diverse violazioni in materia urbanistica, nella fattispecie terre e rocce da scavo e rifiuti provenienti da demolizione.

I citati militari, inoltre, hanno proceduto al sequestro dell’intera area di circa 600 metri quadrati. I rifiuti sequestrati saranno oggetto di caratterizzazione al fine di evitare pericoli di inquinamento e danno all’ambiente.