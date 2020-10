2 feriti, necessario il trasporto presso il Moscati per le cure

Avellino – I vigili del fuoco di Avellino, alle ore 14:30 di oggi 23 ottobre, sono intervenuti sulla SS 7 BIS, variante, al km 84, nel territorio comunale di Atripalda, per un incidente stradale che ha visto coinvolti tre veicoli, due autovetture e un furgone che trasportava latte.

Nel violento impatto, due dei tre occupanti, sono rimasti feriti, ed in particolare un uomo alla guida della sua auto è rimasto incastrato nell’abitacolo, rendendo necessario il taglio delle lamiere per liberarlo. I due feriti sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Messi in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente, inevitabili code e rallentamenti al traffico durante le operazioni di soccorso.