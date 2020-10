"La Provincia farà la sua parte a sostegno della città"

Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha fatto visita alla comunità di Cervinara e ha incontrato, seppure a distanza, il sindaco Caterina Lengua, che è risultata positiva al Covid-19 nelle scorse settimane.

“Al sindaco Lengua – dichiara il presidente Biancardi – ho chiesto di portare la mia vicinanza alla comunità locale, duramente colpita da questa pandemia. Allo stesso tempo, ho voluto sottolineare la straordinaria reazione delle persone che con determinazione e senso di responsabilità stanno cercando di uscire da questa fase complicata. La Provincia farà la sua parte a sostegno della città. A Caterina Lengua anche le congratulazioni per come sta gestendo tale delicato momento, nonostante si sia trovata a combattere in prima persona contro il nemico invisibile. Cervinara e la Valle Caudina vinceranno questa battaglia”.

“Voglio esprimere a nome personale e dei consiglieri provinciali il cordoglio alle famiglie delle vittime di questa pandemia – aggiunge il presidente Biancardi – e rimarcare la vicinanza a quanti si trovano alle prese con questo temibile virus”.