Si terrà venerdì 23 ottobre, alle ore 15.30, in modalità webinar , l’evento formativo dal tema “Superbonus 110%, dopo la pubblicazione dei decreti attuativi in gazzetta”. Apriranno l’incontro: Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti di Avellino e Giovanna Possemato, presidente provinciale dell’Anaci. Relazionerà: Luca De Stefani, esperto fiscale, redattore de Il Sole 24 ore, già nostro ospite dell’evento di grande successo dello scorso giugno. Modererà, Vincenzo De Maio, vice presidente dell’ordine degli architetti di Avellino. Nel corso dell’evento sarà analizzato il Superbonus 110% dopo la pubblicazione dei decreti attuativi in Gazzetta Ufficiale. I due provvedimenti ministeriali definiscono sia i requisiti tecnici per accedere alle agevolazioni fiscali sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione.