MID chiede spiegazioni relativamente al cartello di divieto d’ingresso affisso dinanzi al Campo Coni

Chiesti chiarimenti all'amministrazione comunale di Avellino

Riceviamo e pubblichiam0 il comunicato stampa di Giovanni Esposito, Coordinatore Regione Campania M.I.D.

“Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito alla luce di quanto segnalatomi da alcuni utenti con disabilità in data odierna che mi hanno portato a conoscenza anche con relativa foto che si allega in questo comunicato stampa, intende rivolgersi all’amministrazione comunale di Avellino per chiedere spiegazioni relativamente al divieto espressamente segnalato con apposito cartellone dinanzi al cancello del Campo Coni, cosa si intende comunicare oltre al divieto di ingresso con biciclette pattini palloni e cani per divieto di ingresso a carrozzine, mi dispiacerebbe se si fosse giunto a un divieto di ingresso proprio riferito ai disabili in carrozzina o mamme con passeggini senza dovute motivazioni in un’area destinata alla pubblica circolazione di tutti i cittadini.

Infine mi farebbe piacere che a questa nostra segnalazione pubblica si giunga a una risposta e chiarimento reso pubblico da chi politicamente è competente alle strutture sportive al Comune di AVELLINO.”