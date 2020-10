Il Tribunale accogliendo in pieno la prospettazione dell’Avvocato Emilio Cordasco ha emesso sentenza di assoluzione per entrambi i volontari con la formula più ampia

Flumeri – La decisione del Tribunale di Benevento – Giudice: Dott.ssa Francesca Telaro – per due volontari di una nota associazione operante nei comuni della Valle dell’Ufita accusati di aver bloccato la Strada statale che congiunge Flumeri a San Sossio Baronia senza essere autorizzati da nessun provvedimento della Pubblica d’Autorità e di avere, nel contempo, danneggiato l’automobile di un cittadino di Flumeri.

Dopo circa tre anni di processo sono stati assolti con formula piena dal Tribunale di Benevento, Giudice: Dott.ssa Francesca Telaro i due volontari, finiti sotto processo per i reati di violenza privata e danneggiamento aggravato.

La vicenda dalla quale scaturisce il processo risale al 2015, quando erano in corso i preparativi per la nota festività dell’Alzata del Giglio di Grano che si tiene in estate nel Comune di Flumeri.

Nel processo che ne è scaturito, gli imputati, rappresentati dall’Avvocato Emilio Cordasco, si sono difesi sostenendo la legittimità del proprio operato in quanto posto in essere a supporto della Polizia Municipale del citato Comune.

Nessuna rilevanza penale – secondo la difesa – poteva attribuirsi all’operato dei volontari che non solo non avevano danneggiato alcuna autovettura ma si erano limitati ad ottemperare ad una richiesta di aiuto della P.A. e nello specifico di segnalare ai veicoli che sopraggiungevano a forte velocità la presenza dei pali che servivano ad issare il Giglio di Grano.

Il Tribunale accogliendo in pieno la prospettazione dell’Avvocato Emilio Cordasco ha emesso sentenza di assoluzione per entrambi i volontari con la formula più ampia.