Morra De Sanctis – Uomo trovato privo di vita nella sua abitazione

Morra De Sanctis – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 11’00 del 17 ottobre, è intervenuta a Morra De Sanctis in via Settembrini, per un soccorso ad un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami di amici e vicini.

Il personale ha indossato tutti i dispositivi di protezione individuale anti COVID, e dopo essere entrato in casa al terzo piano dello stabile, ha rinvenuto il sessantenne residente nel comune Irpino, privo di vita, consegnando alle autorità competenti per gli adempimenti di rito.