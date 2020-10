Il volontariato inteso come dono è fondamentale

Avellino – Una bella iniziativa quella portata avanti dall’eclanese Avv. Attilio Martiniello, il quale attraverso l’impegno profuso durante il periodo di lockdown, ha dato vita ad una vera e propria collaborazione con le organizzazioni di volontariato sul territorio. Arrivate ed immediatamente donate alle associazioni irpine di protezione civile le tute anticovid, materiale essenziale per chi combatte in prima linea. ”L’idea – spiega Martiniello – nasce da una mia profonda convinzione maturata in questi tempi incerti, i ragazzi della protezione civile sono essenziali, a loro va la mia riconoscenza ed il mio incoraggiamento. Oggi apprezziamo il loro lavoro che continuamente svolgono senza tornaconti, sono sicuramente la parte più bella del paese. E’ doveroso ringraziare – continua Martiniello - chi in questi tempi di crisi mette a disposizione risorse proprie per aiutare chi è in difficoltà, se ognuno di noi nel suo piccolo facesse qualcosa allora avremmo un mondo certamente migliore lontano anni luce dal consumismo sfrenato e dalla ipocrisia che ci caratterizza.”

Il volontariato inteso come dono è fondamentale, il seme della cultura della donazione è stato gettato ed è coltivato innanzitutto dal mondo associativo ma è dovere di tutti farlo. Nasciamo liberi ma questo non vuol dire essere soli, soprattutto in questi momenti difficili. Un gesto, una parola possono valere tanto in questi frangenti. Possiamo certamente fare di più e non possiamo arrenderci.