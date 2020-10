Ecco l'ordine del giorno

Ariano Irpino – Il Sindaco Enrico Franza convoca il Consiglio Comunale, nella Sala Consiliare “Giovanni Grasso” del Palazzo di Città, in adunanza ordinaria, in prima convocazione per il giorno 24 ottobre 2020 ore 17:00 con il seguente ordine del giorno:

Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali – Convalida; Verbale di giuramento del Sindaco; Elezione del Presidente del Consiglio comunale e del vice Presidente; Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale; Nomina della Commissione elettorale Comunale.