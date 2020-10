Covid-19, 1127 nuovi casi in Campania, De Luca corre ai ripari

Scuole ed Università chiuse, asporto fino alle 21 i principali provvedimenti

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato nel pomeriggio l’ordinanza n. 79, con la quale sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Ben 1127 le nuove positività rilevate dai controlli odierni, decisamente troppe per il Governatore che nelle settimane precedenti aveva già posto a 1.000 casi giornalieri il numero di guardia, superato il quale le misure già in vigore sarebbero diventate maggiormente stringenti.

Queste le novità della nuova ordinanza, vigente da domani e sino al 30 ottobre:

-a tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21.00, con la sola esclusione degli esercizi che operano con modalità di consegna direttamente in auto.

- è vietato celebrare feste, ivi comprese cerimonie civili e religiose ove i partecipanti siano estranei allo stretto nucleo familiare convivente

- sono sospese le attività di circoli ludici e ricreativi

- è fatto divieto di qualsivoglia forma di aggregazione che preveda manifestazione in cortei, anche funebri

- Sono sospese tutte le attività scolastiche relative a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

- l’ingresso in servizio dei dipendenti degli uffici pubblici verrà scaglionato, per i giorni 19 e 20 ottobre, in fasce orarie

- sono sospese le attività didattiche universitarie, con la sola eccezione degli studenti iscritti al primo anno che continueranno a seguire in loco

Per visualizzare l’ordinanza Clicca qui