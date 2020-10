Passeggiata ecologica nei territori della Baronia

La partenza è fissata per le ore 8.00 da Piazza Michele Addesa di Vallesaccarda

CastelBaronia - La Pro Loco Vallesaccarda, facendosi promotrice della pratica e della cultura del camminare e della promozione del territorio, partecipa per il secondo anno alla Giornata del Camminare Federtrek, giunta all’9^ edizione e promossa da FederTrek Escursionismo e Ambiente.

Si propone, in collaborazione con le Pro Loco Castellese di Castel Baronia, I Falò di San Nicola Baronia e Pro Trevico di Trevico, l’associazione APS Agorà di Vallesaccarda, l’Associazione Irpinia Mia di Trevico, l’Associazione Amici dei bimbi di San Nicola Baronia ed il patrocinio dei Comuni di Vallesaccarda, San Nicola Baronia, Castel Baronia, Carife e Trevico, una camminata nel territorio della Baronia per scoprirne meraviglie paesaggistiche e culturali.

La partenza è fissata per le ore 8.00 da Piazza Michele Addesa di Vallesaccarda, luogo conosciuto per la rinomata gastronomia, che verrà attraversato per circa 2 km per poi immergersi nel verde delle pendici di Trevico e raggiungere San Nicola Baronia (1^ TAPPA – PERCORSO A), con passaggio lungo l’antico mulino ad acqua, che sarà messo in funzione per l’occasione. Dal Mulino si potrà tornare nei boschi percorrendo un tratto che offre splendide viste panoramiche sulla Valle dell’Ufita o in alternativa passare attraverso il grazioso borgo di San Nicola Baronia, per raggiungere Castel Baronia (2^ TAPPA -PERCORSO B).

Giunti a Castel Baronia, presso l’area attrezzata del Giuliano vi sarà una breve sosta per poi proseguire verso Carife attraverso le strade di campagna o in alternativa attraversando il paese costeggiando il Santuario di Maria SS. Delle Fratte e l’edificio che ha dato i natali a Pasquale Stanislao Mancini per poi riprendere il percorso verso Carife (3^ TAPPA – PERCORSO C).

Da Carife si affronterà l’ascesa per Trevico, attraversando il fitto bosco delle cosiddette “bocche di Carife” (4^ TAPPA – PERCORSO D).

Giunti a Trevico, paese più alto della Campania si attraverserà il borgo per una breve visita al bellissimo centro storico per poi usufruire di una degustazione presso una rinomata azienda locale produttrice del famoso “prosciutto di Trevico” ed altri salumi e formaggi accompagnati da un assaggio di buon vino.

Al termine della degustazione, si riprenderà il percorso per scendere lungo le pendici di Trevico e raggiungere Vallesaccarda (5^ TAPPA – PERCORSO E – ARRIVO), punto di partenza ed arrivo,lungo il cammino dei “fedeli della Madonna di Anzano” che secondo una tradizione secolare lega la comunità di Trevico con la vicina località pugliese di Anzano di Puglia (Fg) toccando anche la frazione S. Vito con la graziosa chiesetta dedicata al Santo.

Il percorso sarà cadenzato da varie soste.

Sarà possibile aggregarsi al gruppo lungo il percorso in alcune tappe intermedie quali:

• Vallesaccarda / Mulino ad acqua di San Nicola Baronia 1^ TAPPA – PERCORSO A • San Nicola BARONIA /Castel Baronia 2^ TAPPA – PERCORSO B • Castel Baronia / Carife 3^ TAPPA – PERCORSO C • Carife /Trevico 4^ TAPPA – PERCORSO D • Trevico / Vallesaccarda 5^ TAPPA – PERCORSO E

La partecipazione è GRATUITA (ad esclusione della degustazione a Trevico e del servizio navetta) ed aperta a tutti, purché in possesso di adeguata preparazione fisica;

I minori devono essere accompagnati da genitori o da adulti.

Verranno adottate tutte le misure indicate dal D.P.C.M. in materia di prevenzione Covid. E’ obbligatorio l’uso della mascherina e distanziamento sociale.

Punto di partenza e di arrivo: Piazza Michele Addesa, Vallesaccarda Percorso di difficoltà media. Lunghezza: 19,46 km Dislivello in salita 484 m Dislivello in discesa 484 m Durata: 5/6 h

Si consigliano scarpe ed abbigliamento adatto ad un’escursione ed un minimo di capacità adeguate ad affrontare sentieri di media difficoltà.

IL PRESENTE PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE LIEVI VARIAZIONI A DISCREZIONE DEI PROMOTORI

ISCRIZIONE GRATUITA

COSTO DEGUSTAZIONE € 10.00

COSTO SERVIZIO NAVETTA € 2.50

Per maggiori informazioni e prenotazioni, scrivere a ciprianogerardo@tiscali.it cell. 335.396172