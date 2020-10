Montoro ricorda la memoria di Vincenzo Galiani

La discendente: "Il messaggio di libertà di Galiani non va dimenticato"

Avellino - Si è tenuta questa mattina presso la “Sala Grasso” di Palazzo Caracciolo, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione in programma per il prossimo 17 e 18 Ottobre, dedicata alla memoria del patriota irpino Vincenzo Galiani.

In occasione del 226esimo anniversario dalla morte, giunta per un’ingiusta condanna capitale quando Galiani aveva solo 24 anni, la comunità di Montoro ha deciso di operare una rievocazione storica della figura del patriota, illustre personalità cittadina.

Presenti alla conferenza il sindaco Girolamo Giaquinto, l’Assessore alla Cultura Raffaele Guariniello, il Consigliere Nunzio Fiorillo, il Regista Gaetano Stella ed il medico legale Elena Picciocchi, discendente di Galiani.

“Sono commossa ed entusiasta per queste iniziative- ha detto la Picciocchi- Queste manifestazioni hanno il significato preciso di rendere giustizia alla memoria degli eroi della nostra terra e di non renderli vani. Il messaggio di Galiani è ancora valido oggi: Libertà. I giovani devono essere in pieno possesso della propria libertà, ed è da loro che il testimone di Galiani deve essere raccolto”.