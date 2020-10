Spostamenti limitati, bar chiusi entro le 22 e negozi alle 21

Lauro - In considerazione del crescente aumento di contagi da Covid-19 a Lauro, il sindaco Antonio Bossone, con ordinanza n. 54 del 12 ottobre 2020 ha disposto misure ancor più restrittive rispetto a quelle già vigenti per prevenire e contenere nuovi casi positivi.

L’ordinanza, con decorrenza immediata e fino al 12 novembre salva l’adozione di ulteriori procedimenti, ribadendo misure già in vigore, introduce un regime particolarmente severo tanto che potrebbe parlarsi di un “semi-lockdown”: bar, ristoranti, locali, pizzerie e altre attività simili chiusi entro e non oltre le ore 22:00; bloccato l’asporto ma consentito il delivery; negozi chiusi tassativamente entro e non oltre le ore 21:00.

Lo stesso provvedimento, ribadendo l’utilizzo della mascherina durante l’intero arco della giornata e a prescindere dalla distanza interpersonale, sancisce inoltre che l’arrivo all’interno del territorio comunale sarà consentito solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, salute e spostamenti necessari.

Ai soli residenti nel comune di Lauro è consentita l’attività sportiva e motoria (passeggiata) presso aree pubbliche e su tutto il territorio comunale sono sospese manifestazioni, eventi, spettacoli e visite guidate, compreso il mercato settimanale del venerdì.

È altresì sottolineato l’obbligo per i titolari di tutti gli esercizi commerciali, compresi tabacchi e supermercati, di identificare ogni cliente registrando e conservando i dati desunti da idoneo documento d’identità.

È fatto anche divieto di fumare, consumare cibi e bevande alcoliche nelle arie pubbliche ed aperte al pubblico, comprese piazze, ville, giardini comunali, parchi pubblici, Piazza Nobile, salita e piazzale antistante al Castello, Belvedere e, dopo le ore 22.00, nelle stesse aree, è fatto divieto di sosta.

L’ordinanza invita, infine, l’intera cittadinanza a limitare ogni spostamento al di fuori del Comune solo per motivi strettamente necessari.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.