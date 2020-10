È necessario guidare i bambini ad essere intelligenti e utilizzare Internet in modo sicuro e responsabile

Il Dott. Tomori Mareglen Criminologo e Crime Analyst (Leader della IPO Sezione Italia e Segretario generale della prestigiosa Counter Crime Intelligence Organization) interviene sui rischi della dipendenza da internet ai bambini e adolescenti. “La dipendenza da Internet è un disturbo psicologico, manifestato come un’ossessione per trascorrere del tempo su Internet. La persona trascorre molto tempo sulle attività legate al contenuto di Internet, trascurando le solite attività come socializzazione, obblighi di lavoro, apprendimento, affari interni, ecc. E ci sono difficoltà nell’interrompere le attività di internet anche quando vede che è tempo per questo.

La dipendenza da Internet è un argomento ampiamente discusso negli ambienti scientifici e nei media, ma il suo status non è ancora non ufficiale: non è coperto dalla classificazione ufficiale dei disturbi psicologici, guida diagnostica e statistica ai disturbi mentali. Molti genitori sono preoccupati che i loro figli trascorrano molto tempo su Internet. Da diversi sondaggi effettuati, si risulta che “il tempo dello schermo ” è un problema generale. Qual è il tempo dello schermo? È il momento prima di qualsiasi display digitale di qualsiasi tipo. Questo include TV, videogiochi, dispositivi digitali palmari e, naturalmente, computer ricerche e sondaggi dimostrano che i bambini dagli 8 ai 18 anni trascorrono circa 8 ore al giorno su Internet!

Come la droga e la dipendenza da alcol, Internet offre a bambini e adolescenti un modo per evitare sentimenti dolorosi o problemi con cui sono garantiti. Sacrificano ore di sonno per trascorrere del tempo su Internet e per tirare fuori la famiglia e gli amici per sfuggire a un mondo online confortevole che hanno creato e formato. Effetti negativi della dipendenza da Internet: ansia, tristezza e depressione: gli adolescenti che passano la maggior parte del loro tempo in un mondo virtuale stanno gradualmente ritirandosi dal mondo reale e iniziano a vivere nel mondo della fantasia. Dopo un certo banchetto, diventano dipendenti da Internet per sentirsi più ottimisti. E quando non sono in grado di entrare in Internet, sperimentano ansia, tristezza e depressione. Mancanza di sonno: La maggior parte degli adolescenti ora ha smartphone e / o tablet, che portano con sé ovunque vadano, anche a letto. Usano anche questi dispositivi per connettersi a Internet prima di andare a dormire.

Mentre gli adolescenti normali possono disconnettere dopo un po; gli utenti Internet dipendenti mantengono il controllo durante la giornata. Di conseguenza, hanno problemi di sonno, come il sonno tardivo,il sonno o le preoccupazioni insufficienti e il risveglio più tardi. Questa privazione / disturbo del sonno può aggravare o aumentare i sintomi di ansia e depressione. Cambiamenti dell’umoreGli utenti di Internet usano Internet per ridurre lo stress e aumentare l’umore. Si sentono felici o euforici quando sono connessi a Internet. Tuttavia, se devono smettere di usare internet o non possono accedervi, diventano scuri o irritati e arrabbiati. Cosa possono fare i genitori? È molto importante che entrambi i genitori rappresentino un fronte unico.

I genitori devono capire seriamente il problema e devono concordare un obiettivo comune. Parlate della situazione insieme, se non lo fate, vostro figlio si rivolge a un genitore più emotivo, più tollerante e compassionevole e crea una divisione tra voi. Naturalmente, prima di parlare con il bambino, i genitori dovrebbero pensare a cosa dire e prepararsi per una possibile risposta emotiva dal bambino. Un bambino che è dipendente da Internet o sta diventando dipendente si sentirà tangibile, solo nel pensare di limitare il tempo di internet. Un genitore dovrebbe essere preparato per lo scoppio emotivo delle accuse esposte che sono progettate per far sentire il genitore colpevole o inadeguato. È importante non reagire alle emozioni. Conferma i sentimenti del bambino, ma resta concentrato sull’argomento del suo uso online.

È chiaro che i bambini non possono smettere completamente di accedere a Internet e diventerà un problema speciale se non spieghiamo al bambino almeno una ragione per cui smettiamo di fare qualcosa che è comune all’uomo del XXI secolo, anche se lo facciamo a casa quando il bambino va da un amico a cui è consentito l’accesso a Internet o ad Internet, cercherà anche di soddisfare i suoi bisogni. Un nuovo mondo che sta crescendo di fronte ai nostri occhi, tuttavia, il rischio non può essere nascosto solo dopo siti porno, minacce online e brutti giochi ma, essendo al suo servizio, sia bambini che adolescenti, rischia di diventare vittime la sua. Molte ore davanti al computer stanno danneggiando gravemente la formazione dei bambini e li fanno crescere in un mondo dipendente dalla realtà di computer, videogiochi e tetti. Questo problema è una preoccupazione condivisa in tutto il mondo, e qui viene la proposta di introdurre regole severe sull’uso di computer e smartphone per età.

Per i bambini di 4-6 anni, il tempo massimo di permanenza davanti al computer è di 30 minuti, Per i bambini 7-10 anni 45 minuti Per bambini da 11-13 anni 1 ora. Mentre i bambini da 14 anni in su, un’ora e mezza. Nonostante i benefici educativi e sociali provenienti da Internet, ci sono rischi legati al suo utilizzo. I bambini e gli adolescenti che usano Internet possono affrontare materiale che è inquietante e inadeguato. Nonostante l’utilizzo della tecnologia utilizzata per minimizzare il rischio, dovrebbero essere utilizzate altre strategie come l’educazione dei bambini in tenera età per i benefici e i rischi legati all’uso di Internet. È necessario guidare i bambini ad essere intelligenti e utilizzare Internet in modo sicuro e responsabile”.