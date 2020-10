Il candidato alla presidenza dell’Ordine dei dottori Commercialisti e Esperti Contabili rivela i candidati che lo supporteranno in occasione delle elezioni del 5 e 6 Novembre

Avellino – Dopo aver ufficialmente presentato la propria candidatura alla presidenza, Ciriaco Morano rivela i 15 candidati che lo supporteranno. <<La squadra – precisa Morano – è frutto della volontà di rappresentare quanta più Irpinia possibile. L’Ordine deve essere un’istituzione al servizio di tutti gli interpreti della professione, senza dimenticare nessuno e concentrandosi anche sull’entroterra e non solo sul capoluogo. Le capacità soggettive dei rappresentanti sono fondamentali per far valere i diritti di tutti.Il motto “per la professione: accorciamo le distanze” non è un semplice slogan elettorale, ma rappresenta il vero e imprescindibile obiettivo che intendiamo perseguire nella gestione dell’ordine per il prossimo quadriennio>>.

Anche la creazione di un mix generazionale è stata un fattore discriminante nella scelta delle personalità, come sottolinea il candidato presidente. <<Abbiamo una lista molto bilanciata anche sotto il profilo dell’età. Anche questa scelta è stata presa per dimostrare quanto sia importante per noi accorciare le distanze tra l’Ordine e la base: per i giovani commercialisti è indispensabile avere un punto di riferimento, e il dialogo con chi ha già esperienza è un punto di partenza imprescindibile>>.

Una dinamica, questa, che parte dalla formazione, tema che sarà al centro di tutta l’attività che Morano e la sua lista intendono svolgere.

<<Investire in formazione sarà il principale obiettivo che perseguiremo nel prossimo quadriennio. La professione del commercialista sta subendo una evoluzione senza precedenti. Tra qualche anno il business core degli studi professionali sarà del tutto diverso rispetto al passato e il commercialista non sarà più il professionista capace solo di districarsi tra fisco, tasse e adempimenti ma dovrà essere in grado di affiancare l’impresa da protagonista, di tornare ad aiutare l’azienda a gestire la crescente complessità dell’ambiente in cui si trova ad operare giorno per giorno. Questa evoluzione, oggi più che mai, richiede formazione. Solo attraverso la formazione i commercialisti potranno rimettersi in gioco. Nell’ultimo quadriennio – continua Morano – il nostro ordine ha investito in formazione qualcosa come 5mila euro (poco più di un euro all’anno per ogni iscritto) rispetto a circa un milione di euro di entrate per quote di iscrizione. Siamo intorno allo 0,5% del totale. Sono numeri che pesano come macigni e che non hanno bisogno di commenti. Io mi candido per invertire questo trend, per destinare alla formazione quote congrue e darle il giusto peso rispetto ad altre voci di bilancio sicuramente meno essenziali. E’, inoltre, mia intenzione portare la formazione in provincia, organizzando convegni e seminari su tutto il territorio e non limitandomi a replicare nelle zone più distanti solo gli eventi in streaming>>.

<<Siamo molto all’avanguardia nell’esercizio della nostra professione – conclude Morano – ma abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di rappresentarla e tutelarla. Questa squadra può garantire il cambio di rotta che la nostra categoria merita>>.

Di seguito la lista completa:

Maria Alviggi Angiola Caldarazzo Davide Carullo Salvatore Conte Dorotea Dello Russo Valentina Di Genua Maria Grazia Foti Francesco Gentile Giulio Gentile Elio Lavanga Marco Loria Michele Perna Giovanni Romeo Annalisa Spiniello Luigi Tancredi

Candidati Revisori