Domani incontro presso la Sala "Thomas Meninno" per valutare il futuro della "Polisportiva Grotta"

Grottaminarda - In vista dell’incontro di domani, sabato 10 ottobre, alle ore 17,30 presso la Sala “Thomas Meninno” indetto dall’Amministrazione comunale di Grottaminarda per sondare eventuali disponibilità a sostegno della “Polisportiva Grotta”, squadra militante nel Campionato regionale di “Eccellenza”, appello del Delegato allo Sport, Rocco De Luca ad imprenditori, esercenti e cittadini.

«Dopo anni abbiamo visto il vero calcio a Grottaminarda. Assistere alla promozione della squadra in “Eccellenza” è stato un momento esaltante per la nostra cittadina. Di questo ringraziamo ancora una volta i vertici societari, il mister, i giocatori, lo staff, oltre, naturalmente, ai tifosi che hanno dato quell’indispensabile spinta emotiva e quella carica di grinta che può fare la differenza – afferma Rocco De Luca – . Abbiamo vissuto un momento storico indimenticabile e adesso non dobbiamo permettere che questo sogno venga interrotto. Sicuramente stiamo attraversando un periodo complicato a causa dell’emergenza sanitaria, ciò nonostante, è necessario, a mio parere, tentare di andare avanti. Il calcio, lo sport in generale, hanno un grande valore sociale, generano senso di appartenenza, orgoglio, sano agonismo, sani principi.

Il Sindaco, Angelo Cobino, ha simbolicamente preso in consegna il titolo del Grotta Calcio, ma da normativa non può acquisirlo. È necessario che si faccia avanti una cordata di imprenditori, esercenti e cittadini sportivi, che abbia voglia di portare avanti in questo campionato regionale i colori giallorossi. Il mio appello a nome di tutta l’Amministrazione comunale, va a loro, a partecipare all’incontro di domani e a discuterne insieme».

Nb. L’incontro sarà pubblico ma nel rispetto nelle norme anti-Covid.