I due dovranno rispondere di "furto aggravato in concorso"

Furto aggravato in concorso: è questo il reato di cui dovranno rispondere un 36enne ed un 52enne di origini iraniane, tratti in arresto dai Carabinieri della Stazione di Solofra, che hanno operato unitamente a personale della Polizia Locale.

Non è la prima volta che l’isola ecologica della Città conciaria viene presa di mira dai ladri.

I Carabinieri della Compagnia di Solofra, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Questa notte tali sforzi hanno portati i loro frutti: durante l’esecuzione di tali servizi, i Carabinieri della locale Stazione hanno bloccato nella flagranza di reato due autotrasportatori di origini iraniane che, dopo aver divelto la rete di recinzione e danneggiato i cassoni del centro di raccolta comunale, si sono impossessati di vari capi di abbigliamento nonché di piccoli elettrodomestici.

Condotti in Caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, per entrambi è scattato l’arresto.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.