Interrogazione a risposta scritta per il distaccamento Protezione Civile – Vigili del Fuoco al Signor Sindaco e al Responsabile del Settore Patrimonio

Montoro – Il nostro Comune, qualche anno addietro, ha avanzato forale istanza per ospitare un distaccamento dei Vigili del Fuoco, come centrale di Protezione Civile nella Valle dell’Irno. A tal proposito ci fu anche riscontro orientato all’accoglimento. Fu indicata quale sede la struttura dell’ex scuola elementare alla frazione Piazza di Pandola e l’intervento ebbe specifico finanziamento regionale di scopo.

Atteso che si è registrato all’attualità un orientamento governativo all’accoglimento di tali richieste, il Gruppo Consiliare Montoro Democratica chiede di conoscere quanto segue:

1) Lo stato dei lavori in corso alla frazione Piazza di Pandola per presidio di Protezione Civile

2) Se è intento dell’Amministrazione comunale confermare la richiesta avanzata, sollecitandone opportunamente l’accoglimento, oppure ci siano scelte diverse sulla stessa destinazione della struttura oggi interessata da lavori in atto.

In attesa di puntuale riscontro, distintamente saluta.