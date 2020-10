Il Premio nato a Salerno che assegnerà gli ambiti trofei riservati ai giovani creativi più talentuosi

Si riunirà questa settimana, ma da remoto per ovvi motivi, la Giuria del XIX Spot School Award – Mediterranean Creativity Festival il Premio nato a Salerno che assegnerà gli ambiti trofei riservati ai giovani creativi più talentuosi. Saranno valutate le numerose campagne partecipanti, pervenute da studenti di università e accademie dal Nord al Sud Italia, e principalmente declinate nelle sezioni stampa, tv, digital, non convenzionale. Nonostante una serie di problematiche, dovute all’emergenza Covid, che hanno inciso sul sistema scolastico ed universitario, ed anche sullo svolgimento e sul protrarsi di questa diciannovesima edizione del Premio, sono pervenute circa 100 pubblicità sociali per i brief di Caritas Italiana, Legambiente, AISLA.

I lavori dei giurati si svilupperanno in due fasi: la prima per definire le short-list, la seconda per assegnare i premi, incluso l’ambito Gran Prix RAI Pubblicità-Città di Salerno; l’organizzazione prevede la chiusura dei lavori nell’arco di pochi giorni. Presidente di giuria è il creativo Mauro Miglioranzi, con lui Matteo Biasi, CEO e founder di WE-B e AD presso ABC – Aldo Biasi Comunicazione, Federico Russo, direttore creativo in GTB (Formerly Team Detroit and Blue Hive – divisions of WPP), Nicola Favaro, copywriter per RAI Pubblicità, Francesco Spagnolo, giornalista presso l’ufficio comunicazione di Caritas Italiana, Rossella Fasano, referente di comunicazione ufficio volontariato di Legambiente, Clara Camplani per AISLA, giornalista del Gruppo Editoriale Bresciana.

Mauro Miglioranzi vanta 30 anni di esperienza tra Australia, nuova Zelanda e Italia come direttore creativo e CEO di Coo’ee, consigliere UNA e membro ADCI. Alcuni clienti: Hero, Velux, 3M, l’Oreal, AIA, Mele Val Venosta, Sapio, Vinitaly, Generali, Gemelli, Fila, Zambon, Dr Schaer, Wuerth, Assirm, Leoncini, Inda, Komet, IN JOB, Consorzio Aceto di Modena, Consorzio Prosciutto Modena, Uretek, Paluani, Senfter, Grandi Salumifici Italiani. Alcuni premi: Pubblicità&Successo, Agorà, Performance Key Awards, Press&Outdoor Key Award, Excellence Key Awards, GrandPrix Brand Identity, L’Italia che comunica/IMC, Relational & Strategies Awards.

Il Premio Spot School Award è divenuto negli anni un appuntamento molto atteso dai giovani per la presenza dei big dell’advertising e del design. Uno spazio informale totalmente dedicato all’interazione, dove esperienza e conoscenza vengono messe a disposizione di chi vede nella comunicazione un percorso per il futuro. Il Premio ha il patrocinio del Senato della Repubblica fin dalla prima edizione e di RAI Pubblicità e Comune di Salerno, ed ha il riconoscimento della