Patenti ritirate e veicoli sequestrati

Alta Irpinia - Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

Incuranti degli altissimi rischi (per sé e per gli altri) che ciò comporta, ancora troppi automobilisti si mettono al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere in più. L’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Montella ha permesso di effettuare vari controlli all’esito dei quali per tre automobilisti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino.

In particolare, a Montella, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito una 30enne ed un 40enne, entrambi del posto che, intercettati alla guida di autoveicoli in apparente stato di ebbrezza alcoolica, rifiutavano di sottoporsi all’alcooltest. Ad un automobilista 57enne della provincia di Salerno, fermato a Caposele durante un servizio di controllo alla circolazione stradale e sottoposto al test etilometrico, gli veniva riscontrato con un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per condurre un veicolo.

Oltre al deferimento in stato di libertà, nei confronti dei predetti è scattato il ritiro della patente di guida con relativa segnalazione alla Prefettura nonché il sequestro dei veicoli.