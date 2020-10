Arrestato 40enne

Vallo di Lauro – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Baiano, congiuntamente ai colleghi della Stazione di Lauro, hanno arrestato un 40enne del Vallo di Lauro, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino per i reati di Ricettazione nonché Detenzione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.