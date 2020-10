Così il coordinatore cittadino di Forza Italia di Napoli

“Bene il presidente Moschetti: se le scuole non sono pronte, se non possono garantire gli standard minimi di sicurezza necessari a scongiurare i contagi da Covid-19, magari perché senza forniture di mascherine, gel e banchi, chiudano subito i battenti. Analogamente li chiudano quegli istituti scolastici che, per carenza o carenze del personale docente e ausiliario, non riescono ad assicurare il rispetto delle regole sul distanziamento sociale degli alunni all’ingresso, durante le ore di lezione e, soprattutto, all’uscita da scuola dove, mi auguro, possano essere stanziati vigili urbani e volontari della protezione civile per i dovuti controlli”.

Lo afferma il coordinatore cittadino di Forza Italia di Napoli Stanislao Lanzotti. “Non diamo alibi, inoltre, a chi ne ha competenza per nascondere le proprie incapacità dietro la scusa della superficialità di alcuni giovani”, conclude Lanzotti.