Il partito politico avrà una sua sede provinciale nel centro del capoluogo

Anche ad Avellino e nella provincia irpina nasce il comitato per “Cambiamo con Toti”.

Il partito politico avrà una sua sede provinciale nel centro del capoluogo.

In via di definizione gli ultimi passaggi per le cariche provinciali e cittadine del partito che intende rappresentare la vera novità del centrodestra, una forza alternativa, unita e pronta a fare vera opposizione anche nella provincia di Avellino.