Regione Campania, De Luca vara la giunta

Resta fuori l'area vicina a De Mita

Napoli - Le elezioni sono state un trionfo per il governatore uscente Vincenzo De Luca che ha sconfitto in maniera significativa i suoi competitors principali Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino. I principali problemi per De Luca, secondo gli addetti ai lavori pareva potessero iniziare nell’analisi post voto e nell’assegnazione dei posti in giunta alle varie liste che hanno contribuito al grandissimo successo del governatore.

De Luca ha confermato per grandi linee quella che era la squadra di governo che lo ha accompagnato in questo primo mandato, ma non sono mancate le sorprese, che vedono anche assenze pesanti in giunta, sia per quanto riguarda le liste che i personaggi politici.

Il vice del governatore, resta e resterà, come da 5 anni a questa parte il suo uomo di fiducia Fulvio Bonavitacola, che ovviamente è in rappresentanza del Partito Democratico. Proprio nel partito principale della coalizione di Centrosinistra si vedono le prime sorprese, Mario Casillo, indiscusso Mr.Preferenze con oltre 42 mila voti nella provincia di Napoli, non figura, infatti, tra gli assessori nominati da De Luca, secondo indiscrezioni la motivazione pare sia che il “Consigliere Anziano” non abbia voluto rassegnare le sue dimissioni dal consiglio dopo aver ottenuto una così netta affermazione.

Escluso dalla squadra di governo anche l’ex assessore a Sviluppo e Promozione del Turismo, per il salernitano, che è stato pedina stabile e determinante dei popolari in giunta, non ci sarà nessun posto, come non ci sarà nessuna rappresentanza per la lista che ha visto eletti ben 2 consiglieri regionali, Di Maiolo in provincia di Napoli e lo stesso Matera in provincia di Salerno, che, almeno per ora, resterà trai banchi del centro direzionale.

Oltre Bonavitacola la squadra vede ulteriori importante conferme tra cui Lucia Fortini, espressione napoletana della lista civica De Luca Presidente, con delega a Scuola e Politiche sociali, riconferma anche per Ettore Cinque al bilancio, Antonio Marchiello al commercio ed attività produttive, Valeria Fascione alla ricerca e Bruno Discepolo all’urbanistica.

Per le restanti 4 caselle figurano, invece, le novità della squadra di governo varata dallo “Sceriffo”; Nicola Caputo, ex europarlamentare Pd, entra in giunta in rappresentanza di Italia Viva con delega all’agricoltura, in quota Pd Armida Filippelli fedelissima del segretario Dem Zingaretti, con delega alla formazione del professionale. Alla sicurezza Mario Morcone ex direttore dell’agenzia per i beni confiscati alle mafie ed infine Felice Casucci, uomo vicino a Noi Campani del leader sannita Mastella, che si occuperà della semplificazione amministrativa.

Non ci resta, quindi, che augurare un buon lavoro alla squadra di governo, che si avvia a lavorare in un periodo difficile, di emergenza sanitaria, ma soprattutto economica.