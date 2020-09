Raccordo Avellino – Salerno: muore ragazzo di 25 anni

Sbalza fuori l’autovettura dopo aver urtato violentemente il new jersey in cemento e il guard rail

Nella tarda serata di ieri 26 settembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, al Km. 14 in direzione Salerno, nel territorio del comune di Montoro, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale finiva contro il new jersey in cemento e il guard rail.

Nel violento impatto, il conducente, un ragazzo di 25 anni di Avellino, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, e purtroppo i sanitari del 118 intervenuti ne hanno constatato il decesso.

L’importante snodo viario che collega l’Irpinia a Salerno, è rimasto chiuso in entrambi i sensi di marcia fino alle ore 06’30 di questa mattina quando è stata riaperta una sola corsia.