“Settembre” è il primo singolo che anticipa il nuovo album SottoVuoto del cantautore irpino Alessio Vito, pubblicato e distribuito da (R)esisto distribuzione il 25 Settembre sui migliori store digitali. “Settembre”, ricca di sonorità acustiche e di impianto cantautorale ma con l’immancabile presenza di chitarre

sature e spunti Rock, rappresenta un po’ quello che sarà l’andamento dell’album per temi e sonorità.

“Il brano – come ci dice il cantautore - riflette sull’instabilità e la ricerca interiore e soggettiva di un oltre difficilmente raggiungibile ma consapevole ed auspicabile; la difficoltà di superare una statica condizione di partenza altalenante, un passato ricorrente, in bilico tra l’essere stato, l’essere e il divenire. “Settembre”, mese con cui si sono cimentati nella scrittura diversi cantautori, è un po’ metafora di questa condizione “il mese dei ripensamenti sugli anni e sull’età” come scriveva lo stesso Francesco Guccini, delle “usate perplessità” ma comunque auspicabile di “possibilità”.

Con le chitarre acustiche ed elettriche curate dallo stesso Vito, partecipano alla realizzazione del brano Carmine Di Giacomo (batteria), Alessandro Ragano (basso), Emilio Capuano (pianoforte e tastiere). Il Videoclip del brano, scritto e diretto dello stesso Alessio Vito in collaborazione con il videomaker Simone Esposito e Generoso De Biase alla fotografia, è stato girato per lo più presso i locali dell’associazione teatrale “La Bottega del Sottoscala” di San Michele di Serino (AV) e gode della partecipazione dell’attore Nicola Mariconda in veste di mimo solitario, con cui Vito ha già avuto modo di collaborare in passato.

Il videoclip sarà pubblicato e distribuito globalmente su YouTube mercoledì 30 Settembre 2020. Per saperne di più:

