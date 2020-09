"Mantenere sempre accesi i riflettori sull’autismo", commenta il Sindaco Vittorio D’Alessio

Mercogliano - Due iniziative, organizzate da “Il Fiorellino e la Tartaruga” insieme al Comune di Mercogliano, per accorciare le distanze con la diversità ed innescare un cambio culturale nei confronti dei bambini affetti dallo spettro autistico.

“La storia ed il progetto che Federica e Claudia, mamme guerriere e coraggiose, stanno portando avanti profuma di amore, di coraggio e di tenacia. Sono i valori che più sento miei, quindi sarò al loro fianco, insieme a tutta la città di Mercogliano, per mantenere sempre accesi i riflettori sull’autismo, sulla necessità di pari opportunità e, attraverso piccoli gesti, rendere più agevole la quotidianità dei bambini e delle loro famiglie.” – commenta il Sindaco Vittorio D’Alessio.

Domani, sabato 26 settembre, alle ore 17:00, salvo condizioni meteo avverse, alcuni bambini autistici insieme ai loro genitori, dipingeranno di blu una panchina ubicata nella piazzetta di fronte al Piazzale della Funicolare. La panchina colorata è un piccolo gesto simbolico, un modo per accrescere la conoscenza di questa diversità ed un invito ad aprirsi all’inclusione ed alla solidarietà.

L’altra iniziativa è rivolta alle attività commerciali del territorio mercoglianese che sono interessate ad esporre all’ingresso dei loro negozi il logo di una manina blu per concedere la precedenza ai bambini affetti da spettro autistico.

“Il logo blu è una bandiera di solidarietà. – commenta l’Assessore alle politiche sociali Elena Pagano – Spesso sono i piccoli gesti ad essere i più importanti e a non far sentire soli coloro che quotidianamente sono costretti a superare barriere materiali e mentali. Anche fare la fila al supermercato per le mamme e i papà con bambini autistici può risultare complicato. La manina blu all’ingresso dei negozi sarà, appunto, il simbolo della vicinanza, dell’accoglienza e dell’impegno che ognuno noi desidera investire per una società più equa e solidale”

Le attività commerciali di Mercogliano interessate al ritiro dell’adesivo possono recarsi presso la sede comunale sita in Piazza Municipio o contattare per informazioni i numeri 0825/689833 – 0825/689849 o scrivere una mail a :protocollo@comunemercogliano.it