Sul posto i Vigili del Fuoco

Montella - La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, intorno le ore 05’30 di oggi 24 settembre è intervenuta in via Cupa a Volturara Irpina, per un incendio che ha interessato due autovetture in sosta.

Le fiamme che sono partite da un veicolo e si sono propagate a quello vicino, sono state spente unitamente alla messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo. Non si sono registrate persone coinvolte.