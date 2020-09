D’Ercole (FDI). «Ricostruire da zero restituendo Fratelli d’Italia al territorio»

D'Ercole di FDI ha incontrato la stampa per soffermarsi su un'analisi del voto: Centrodestra totalmente assente

Avellino - Si è tenuto oggi, presso il comitato elettorale sito in Corso Europa, l’incontro con il candidato alle ormai passate regionali per Fratelli d’Italia: l’avvocato Giovanni D’Ercole che si è soffermato su un’analisi del voto regionale del suo gruppo centro destra.

Chiaramente, l’ex consigliere comunale, a seguito della grave disfatta elettorale del Centrodestra non ha potuto non notare che ormai il gruppo in Irpinia sembra totalmente assente con zero consiglierei regionali eletti: «Indubbiamente partiamo dall’anno zero del centro destra. Le forze del centro destra tutte insieme raccolgono sostanzialmente quelle che erano le cifre elettorali di Alleanza Nazionale degli anni ’90 quindi è chiaro che c’è da ripensare completamente ad un nuovo centro destra. È arrivato il tempo che gli avellinesi, gli irpini possano dotarsi autonomamente e iniziare la loro battaglia per il futuro e per ricostruire un centro destra che obiettivamente non c’è».

«Non avevamo contatti o riferimenti sul territorio – ha osservato con dispiacere il candidato al Consiglio Regionale – ed abbiamo pagato dazio. Serve il contatto con la provincia, nelle urne abbiamo pagato la nostra scarsa presenza. Il Centrosinistra, forte della presenza di quindici liste, aveva un riferimento in ogni paese ed in ogni consiglio comunale. Ed è da lì che dobbiamo ripartire, dalle amministrazioni e dalle sezioni da definire sui territori per presidiarli e creare coinvolgimento. E’ arrivato il momento di ripristinare i normali luoghi di confronto, di individuare una sede fisica per il livello provinciale e, soprattutto, a candidare donne e uomini di FdI nei diversi consigli comunali».

«La lotta – ha ribadito – è stata impari ed il nostro gruppo di militanti è stato scoraggiato da una scarsa organizzazione territoriale. Dobbiamo rimetterci in moto, dietro l’angolo ci sono le Provinciali».

Necessaria, dunque, una riorganizzazione del gruppo e un radicamento sostanziale sul territorio e ciò può avvenire, secondo l’avvocato, solo attraverso un dialogo con i vertici nazionali del partito: «Noi siamo un piccolo nucleo, il più votato del centro destra nella città di Avellino che vuole chiedere ai vertici nazionali di restituire dignità a questa destra di Avellino che ha lasciato impronte significative nella regione Campania e che vuole tornare a contare».