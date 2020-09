buon lavoro agli eletti, siano bravi interpreti del nostro territorio

Avellino – «Da non politico ho vissuto l’esperienza della campagna elettorale con grande entusiasmo e grande partecipazione. E’ stata una sfida molto avvincente e che ho portato avanti con l’impegno e la serietà con cui affronto ogni vicenda della mia vita», lo dichiara Sabino Basso, candidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre scorso nella lista Campania Libera per la circoscrizione di Avellino.

«Sento – ha aggiunto Basso – il dovere di ringraziare tutti coloro che, in maniera disinteressata, hanno voluto sostenere la mia candidatura. E’ stata un’attestazione di stima verso la mia persona, la mia famiglia, la tradizione imprenditoriale e produttiva che mi onoro di rappresentare. Il risultato non è stato centrato, ma il dato personale mi inorgoglisce, soprattutto se si considera la mia estraneità alla politica e alle sue dinamiche. Il mio intento era quello di poter vivere la campagna elettorale per presentare ai cittadini le mie idee, le mie proposte, il progetto di Irpinia e di Campania che da imprenditore ho in testa».

«Faccio – conclude Sabino Basso – i miei più sentiti auguri ai quattro consiglieri regionali eletti in Irpinia. Mi auguro che possano interpretare nel migliore dei modi possibili le esigenze, le istanze e le aspettative dei nostri territori e delle nostre comunità».