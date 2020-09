Pioggia di consensi per il consigliere, secondo per preferenze all'interno del PD

Avellino - Questa mattina Maurizio Petracca, neoeletto consigliere regionale, ha voluto incontrare sostenitori ed organi di stampa per tracciare un bilancio sull’operato della campagna elettorale e sui nuovi orizzonti politici cui dal suo incarico è ora chiamato.

“Sono più che soddisfatto. Il risultato- dice un raggiante Petracca- è stato oltre ogni più rosea previsione ed è un riconoscimento al lavoro degli ultimi 5 anni e non dell’ultimo mese. Mi hanno votato in tantissimi e devo ringraziare il gruppo che mi ha supportato in questa campagna elettorale e tutti i cittadini che mi hanno votato. Il risultato è straordinario ma è anche un grande peso: ho iniziato un anno fa in un momento di difficoltà del PD e ora l’impegno è doppio. Ieri da Napoli e Salerno mi sono arrivate parole importanti e adesso graverà su di me e sul gruppo dirigente un peso molto importante. Dobbiamo creare un grande partito facendo tornare la gente: fare un partito di persone e non di tessere deve essere una priorità. Partiamo da questa elezione ma il nostro orizzonte è più ampio”.

Petracca poi rilancia la sfida alla riqualificazione delle aree interne: “Le aree interne sono già state al centro delle scelte di De Luca degli ultimi anni, ed infatti il dato sul consenso in Irpinia è rilevante, visto che è la percentuale più alta della Regione, sia per il PD che per il governatore stesso. Dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo priorità importanti che sono acqua, ambiente e agricoltura e su questo lavoreremo nei prossimi 5 anni, coniugando una sburocratizzazione rispetto all’ultimo lustro”.

Alla domanda sulla rivincita su De Mita che la sua elezione può aver rappresentato, Petracca preferisce smorzare le polemiche: “Io non consumo mai rivincite. La politica si consuma sui fatti e il consenso mi ha dimostrato che quello che ho fatto è stato ripagato. Ognuno fa la propria strada e io ho percorso la mia”.

Resta da vedere se per il neoeletto si aprirà un incarico nella giunta del governatore: “De Luca ha la massima libertà di scelta per la giunta e credo sarà un mix tra politica e tecnica. Io resto a disposizione del partito e del governatore, così come fatto negli ultimi anni”.