Dopo l’assemblea regionale che si terrà nelle prossime settimane, daremo vita agli organismi dirigenti comunali e provinciali che ci traghetteranno verso la costruzione di un nuovo ed ampio progetto politico di cui Noi Campani e i territori saranno protagonisti

Avellino – La direzione provinciale di Noi Campani esprime grande soddisfazione per i circa 11 mila voti ottenuti, pari al 5,5 per cento, conquistati in poche settimane alle elezioni regionali, con nuovo simbolo e con candidati espressione del mondo delle professioni.

Si tratta di un risultato straordinario che ci colloca tra le forze politiche più rappresentative del panorama politico irpino, assegnandoci un podio più in alto rispetto alle tre forze politiche nazionali di centrodestra.

Il nostro impegno, tuttavia, non si esaurisce con il passaggio elettorale delle elezioni regionali, ma prosegue con determinazione ed impegno, anche per ripagare gli elettori della fiducia che ci è stata accordata.

Un sentito ringraziamento a tutti i candidati che si sono distinti per qualità delle proposte e capacità di raccolta del consenso, sia alle elezioni regionali che a quelle comunali, conducendo una campagna elettorale mossa dal rispetto dell’altro e fondata sulla forza delle idee.

Dopo l’assemblea regionale che si terrà nelle prossime settimane, daremo vita agli organismi dirigenti comunali e provinciali che ci traghetteranno verso la costruzione di un nuovo ed ampio progetto politico di cui Noi Campani e i territori saranno protagonisti.