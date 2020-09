La nota

La nota di ringraziamento di Antonella Meninno, Candidata Elezioni Regione Campania 2020.

“Ringrazio di vero cuore tutti gli irpini che hanno sostenuto la mia candidatura per queste elezioni regionali. Quando ho iniziato questa avventura mi sono messa alla prova per la prima volta al di fuori dai confini della mia “comfort-zone” politica. Per la quasi totalità degli abitanti della nostra provincia ero un volto assolutamente nuovo e un nome sconosciuto, adesso non è più così. Ho contribuito a far sì che la compagine del Partito Democratico si attestasse come la più votata in percentuale nel nostro territorio. Ho ricevuto molte conferme dalla mia città, Grottaminarda, e collezionato consensi in tutte le altre zone d’Irpinia, nel corso di quella che resta una tornata elettorale atipica, caratterizzata da moltissime liste e da più di un candidato presente in tanti comuni chiave, elementi che hanno contribuito ad una fortissima dispersione di voti ed elettori. Proprio alla luce di ciò, vedo nel mio risultato una piccola, personalissima conquista. Un punto non certo di arrivo, ma dal quale ripartire per le prossime sfide che mi verranno riservate.

Faccio gli auguri ai consiglieri eletti di un buon lavoro, per un quinquennio all’insegna della collaborazione e dei risultati: l’Irpinia è una terra variegata e complessa, che ha bisogno di referenti lungimiranti e attenti alle istanze provenienti da tutti i suoi angoli, e la cabina di regia regionale ha un ruolo di fondamentale importanza che non deve mai passare in secondo piano.”