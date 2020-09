I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le 01'00 di questa notte, sono intervenuti sulla statale 88

Summonte – I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le 01’00 di questa notte, sono intervenuti sulla statale 88, nel territorio del comune di Summonte, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e si ribaltava finendo fuori strada. Il ragazzo alla guida di 29 anni è rimasto incastrato nell’abitacolo e dopo averlo estratto é stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.