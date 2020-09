Elezioni 2020 – L’affluenza alle urne in Irpinia

I dati ufficiali aggiornati

Oltre 5 milioni i cittadini campani chiamati alle urne nelle giornate di oggi 20 settembre e di domani 21 settembre. Seggi aperti dalle ore 7.00 di stamattina sino alle 23.oo per la giornata odierna, mentre lunedì la fascia oraria per recarsi alle urne è quella che va dalle 7.00 alle 15.00.

In Campania si vota per l’elezione del Presidente delle Regione e per la composizione del prossimo Consiglio Regionale, oltreché per il Referendum Costituzionale sul taglio del parlamentari. In Irpinia, vi sono inoltre 12 comuni che andranno al voto per l’elezione del Sindaco e dei Consigli comunali.

In Provincia di Avellino le sezioni sono 501.

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA URNE ORE 12.00.

Provincia di Avellino:

Elezioni Regionali: 9,03%

Referendum: 11,31%

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA URNE ORE 19.00.

Provincia di Avellino:

Elezioni Regionali: 27,15%

Referendum: 34,39%

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA URNE ORE 23.00

Provincia di Avellino:

Elezioni regionali: 32,75%

Referendum: 43,56%