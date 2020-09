Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia, candidata nella Lista di Forza Italia alle Elezioni regionali campane 2020

“Alla vigilia delle elezioni regionali ecco che spunta fuori il grillino di turno che, dall’alto della sua presunta capacità di giudizio morale mi definisce ‘impresentabile’ evidentemente per disorientare l’elettorato. Lo ribadisco ancora una volta: sono candidabilissima, eleggibile e non sono mai stata condannata. Lo dice la legge non io, nè altri depositari della verità. A tutti gli amici chiedo di non credere a queste falsità diffuse solo per creare confusione.

Vado avanti, a testa alta, contro il fango di chi pensa di poter calpestare la legge e la dignità delle persone”. Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia, candidata nella Lista di Forza Italia alle Elezioni regionali campane 2020, Monica Paolino.