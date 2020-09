Ufficializzati gli acquisti dei centrocampisti Alberto De Francesco e Salvatore Aloi e del difensore Alberto Dossena

Nelle ultime ore l’U.S. Avellino 1912 ha ufficializzato gli acquisiti di tre calciatori: i centrocampisti Alberto De Francesco e Salvatore Aloi ed il giovane difensore Alberto Dossena. Tutti e tre sono stati acquistati a titolo definito dal club irpino.

L’ultimo annuncio in ordine temporale è stato quello di De Francesco, centrocampista cresciuto nelle giovanili della Lazio, il quale ha stipulato con il club irpino un accordo biennale. In carriera ha indossato le maglie di Ischia, L’Aquila, Spezia e Reggina collezionando in totale 185 presenze nei tornei professionistici. 18 in serie B, 149 in serie C e 18 tra playoff, playout, Tim Cup e coppe di categoria. – “Cercavamo un regista di sicura affidabilità e credo che sul mercato abbiamo pescato l’occasione migliore. Alberto ha enormi qualità e rappresenta esattamente il genere di centrocampista centrale che mi ha indicato mister Braglia. Accrescerà ulteriormente il tasso qualitativo della nostra rosa.” - le parole del DS Di Somma nel presentarlo.

Salvatore Aloi, centrocampista calabrese classe 1996 è cresciuto nelle giovanili della Reggina, per poi giocare con la maglia del Trapani. Nel suo curriculum ben 118 presenze nei tornei professionistici. 98 presenze tra i campionati di serie C 3 serie B e 20 presenze tra coppe playoff e playout di Lega Pro. “Giovane con alle spalle una grande esperienza, a 23 anni ha già assaporato una vittoria di campionato con il Trapani e disputato ben 17 presenze in B nella scorsa stagione”, così il DS avellinese.

Acquistato a titolo definito dall’Atalanta anche Alberto Dossena (con opzione di riacquisto in favore del club orobico). Il giovane difensore nato a Brescia nel 1998 ha indossato le maglie di Lumezzane, Atalanta, Perugia, Siena, Pistoiese ed Alessandria collezionando in totale 74 presenze nei tornei professionistici. Soddisfatto Salvatore Di Somma: “Siamo andati a pescare, come indicato ad inizio stagione, un under con esperienza”.